В Украине намерены полностью запретить импорт книг из России

В профильном комитете заявили о введении санкций против ряда российских издательств.

Российским книгам скоро будет закрыт путь в Украину Фото: ReadRate

Первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам телерадиовещания Украины Богдан Червак сообщил о разработке закона, который ратифицирует полный запрет на ввоз книг из России.

В интервью агентству "Укринформ" он заявил, что готовятся санкции против девяти российских издательств, которые систематически занимаются выпуском антиукраинской литературы.

По словам Червака, впоследствии санкции введут в отношении остальных издательств. Они будут предусматривать запрет на ввоз любой литературы в Украину.

"Поэтому наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон", — заявил Червак.

Чиновник подчеркнул, что после разработки законопроекта его коллеги намерены добиваться принятия санкций против российских издательств депутатами парламента.

Как ранее сообщалось, Госкомтелерадио опубликовало обновленный перечень запрещенных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, еще 19 книгами.

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