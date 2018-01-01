В Украине необходимо создать стратегический качественный банк крови - Богомолец

Нардеп призвала украинцев последовать примеру ведущих стран мира и сдавать кровь добровольно.

Комитет по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины стал инициатором сдачи крови в парламенте. Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета Ольга Богомолец на своей странице в социальной сети Facebook

"Сегодня, в День донора в Верховной Раде народные депутаты сдавали кровь для людей, которые нуждаются в переливании. По состоянию на 12:00 уже пятеро народных избранников стали добровольными донорами. Это символическое мероприятие призвано привлечь внимание к той катастрофической ситуации, которая сложилась в Украине в системе крови и популяризировать институт добровольного донорства. Его инициатором стал Комитет ВР по вопросам здравоохранения, а также Департамент здравоохранения КГГА и Киевский городской центр крови ", - написала народный депутат.

По ее словам, в условиях вооруженного противостояния на востоке нашей страны одним из главных государственных приоритетов должно стать именно бесперебойное обеспечение учреждений здравоохранения необходимым количеством донорской крови и препаратов, изготовленных на ее основе.

"Минздрав, наконец, должен выполнить все те обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и создать эффективную, безопасную систему крови в нашем государстве", - уверена председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения.

Народный депутат призвала украинцев последовать примеру ведущих стран мира и сдавать кровь добровольно.

"Кроме того, по моему убеждению, Украина должна постепенно отказываться от платного донорства и переходить на добровольную модель. Доказано, что именно кровь добровольных доноров, как правило, гораздо чище и содержит меньше возбудителей инфекционных болезней. Содействие развитию Службы крови и созданию стратегического качественного банка крови для наших граждан является одним из моих приоритетов в рамках программы снижения смертности и увеличения продолжительности продуктивной жизни украинский ", - резюмировала Ольга Богомолец.

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