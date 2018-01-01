В Украине непогода оставила без электричества сотни населенных пунктов

В ряде регионов бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

В Украине из-за непогоды обесточены 295 населенных пунктов

В Украине с четверга по пятницу, 14-15 июня, из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех областях обесточены 295 населенных пунктов.

Люди остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области обесточены 173 н.п., в Винницкой — 72, в Житомирской — 31 и 19 — в Черкасской. Бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

"В г. Васильков Киевской области, по предварительным данным, были повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажных жилых дома и столовая детского сада. В пгт Глеваха Васильковского района в результате падения ветки дерева травмирован один человек (1992 г.р.), которого в состоянии средней тяжести госпитализировали", — добавили в ГСЧС.

Ранее стало известно, что вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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