В Украине обеспокоены засухой, провоцирующей экологическую катастрофу в Крыму

Снимки со спутника демонстрируют катастрофическое исчезновение зелени на полуострове.

Крым гибнет из-за отсутствия влаги Фото: Reuters

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак утвреждает, что масштабная засуха в аннексированном Россией Крыму стала причиной необратимой экологической катастрофы.

"Можно констатировать, что оно (состояние экологии, – ред.) катастрофическое. Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма либо полностью исчезло, либо не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось", - сказал он в интервью Укринформу.

Чиновник отметил, что речь идет не только о резком уменьшении посевных площадей на полуострове.

"Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники – то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени. Но главная проблема – это резкое ухудшение качества почв. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев", - подчеркнул Грымчак.

Вместе с тем, министр отметил, что все это происходит из-за нехватки воды на оккупированном полуострове.

"После того, как вода Северо-Крымского канала перестала поступать на полуостров – резко, буквально на порядок, сократились площади орошаемых земель. В то же время оккупационные власти резко увеличили использование артезианской воды из скважин. Но дело в том, что на более глубоких пластах залегают солончаки", - добавил он.

Напомним, крупнейшая река Симферополя под названием Салгир из года в год все сильнее пересыхает и внешне уже напоминает поросшее зеленью и заваленное мусором болото.

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