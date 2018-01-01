В Украине официально запретили вылов рыбы

Чиновники решили сохранить обитателей водоемов по причине нереста.

Вылов рыбы временно воспрещен

С 1 апреля в Украине запрещен вылов рыбы в связи с нерестом.

В пресс-службе Госрыбагентства отмечают, что запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от региона и температурных условий.

В госслужбе подчеркивают, что рыбаки могут ловить рыбу в четко отведенных для этого местах и лишь с помощью одной удочки. Улов можно использовать исключительно для личных нужд, продавать запрещено.

Категорически воспрещается, отмечают в Госрыбагентстве, ловить рыбу с лодки и использовать специальные средства. За нарушение закона грозит административная и уголовная ответственность, в частности штрафы. О рыбаках-нарушителях просят сообщать на горячую линию или в соответствующие органы.

Напомним, как правило, в весенне-летнем сезоне нерестовый период длится с 1 апреля по 30 июня.

Фото: скрин сайта Госрыбагентства

Напомним, близ города Черкассы группе подводных охотников удалось поймать и выловить гигантского сома − весом 140 килограммов. Фото рыбаки-герои опубликовали в соцсети.