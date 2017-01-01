В Украине от кори умер еще один человек

В мэрии Одессы данную информацию пока не комментируют.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в результате заболевания корью умер взрослый человек.
"В общей сложности, с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них – 4 детей", - сообщили в Минздраве.
В мэрии Одессы данную информацию пока не комментируют.
В 2018 году в одном из районов Одесской области от кори умер 5-летний ребенок.
Врач-педиатр Евгений Комаровский, вслед за корью, которая сейчас распространяется в Украине, стране грозит еще и вспышка дифтерии.