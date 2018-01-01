В Украине открыли доступ к оцифрованной карте страны

И. о. главы Госгеонедр Олег Кирилюк рассказал о проекте Geomap-200.

Государственная служба геологии и недр открыла доступ к оцифрованной карте Украины. Карта Geomap-200 содержит информацию обо всех известных полезных ископаемых в стране, сообщает Радио НВ

Карта имеет стандартизированную цифровую информацию о почти 20 тысячах разведанных месторождений и проявлении 111 видов полезных ископаемых по всей Украине.

Временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк считает, что проект может побудить инвесторов к финансированию добычи газа и нефти в Украине. Он пообещал, что карта будет постоянно обновляться.

"Я не могу сказать, что это окончательный вариант, потому что есть еще некоторые участки Украины, которые проработаны и не покрываются картой. Это небольшие территории. Но я думаю, что за небольшой период, возможно, год-два мы можем доработать и фактически, она будет полностью", - сказал Олег Кирилюк.

Напомним, проект Geomap-200 стартовал в 2014 году и был основан Государственной службой геологии и недр Украины, Государственным информационным геологическим фондом Украины и Министерством природных ресурсов Канады.

Информация Geomap-200 пополнялась с помощью сканирования бумажных карт с некоторыми географическими корректировками. Карта полностью переведена на английский язык, и выложена в интернете в формате PDF.

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