В Украине отмечают День матери: история и традиции праздника

84 страны вместе с Украиной празднуют День матери.

13 мая украинцы поздравляют своих матерей фото: debotaniki.ru

Во второе воскресенье мая, в 2018 году - это 13 мая, украинцы традиционно отмечают День матери

Инициатором выделить для матерей отдельный день впервые выступила американка Анна Джарвис еще в 1907 году. Эту идею через 7 лет поддержал президент США Вудро Вильсон, сделав День матери официальным праздником в США. Уже после Второй мировой войны он начал распространяться в Европе.

Первые попытки сделать этот праздник в Украине постоянным были еще 900 лет назад, но советские власти в 1939 году его запретили. В независимой Украине День матери на официальном уровне празднуют с 1999 года.

В Украине выбор такого периода для празднования Дня матери был также связан с религией. Май считается месяцем Пречистой Девы Марии, матери Божей, которая занимает одно из ведущих мест в сознании украинцев. К Богородице украинский народ всегда обращался за покровительством и помощью.

Вместе с украинцами во второе воскресенье мая этот день отмечают еще 84 страны.

Религиозные корни этот праздник имеет и в других странах. Например, в Беларуси День матери празднуют 14 октября – в день Покровы Пресвятой Богородицы, а в Армении – 7 апреля – в день Благовещения Пресвятой Богородицы.

Часть стран поздравляет своих мам в Международных женский день, 8 марта, а ряд стран, в основном на Ближнем Востоке, отмечает праздник 21 марта – в день весеннего равноденствия.

Россияне же официально празднуют в последнее воскресенье ноября.

В День матери дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки. "Главред" собрал для вас лучшие поздравления с Днем матери в прозе и стихах.

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