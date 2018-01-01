В Украине по-новому будут проверять качество продуктов: что изменилось

Информацию опубликовали представители пресс-службы Министерства агрополитики и продовольствия.

Продовольственный супермаркет aisberg.com

В Украине начал действовать закон, принятый депутатами Рады 18 мая прошлого года, которым была введена новая система контроля качества и безопасности продовольствия.

Соответствующее сообщение в среду, 4 апреля, было опубликовано представители пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Согласно обнародованным данным, теперь проверки станут "риск-ориентированными" (в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей), а их частота будет достаточной для того, чтобы достичь повышения безопасности продуктов.

Документом также предусмотрено, что инспекторы Госпотребслужбы обязаны осуществлять проверки в соответствии с актами проверки. Данные бумаги должны будут содержать исчерпывающие сведения о количестве вопросов для проверки и должны быть публичным. Кроме того, законом предусматривается видеофиксация инспекторами мер контроля без согласия коммерсантов. При этом, они имеют право проводить собственную видеосъемку проверок.

За нарушение нового закона предусмотрены довольно жесткие денежные санкции. Общая сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривень - в зависимости от совершенного правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минэкономразвития создали сайт, на котором можно узнать, как в Украине изменяются цены на продукты.