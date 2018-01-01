В Украине под запрет попали популярные витамины

Не прошел регистрацию препарат, предназначенный для лечения и профилактики дефицита кальция.

"Кальций-Д3 Никомед Форте" запрещен для реализации Фото: apteka911

В Украине наложен запрет на реализацию препарата, который содержит кальций и витамин D.

Как сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, данное решение было принято 18 июля на основании срочных сообщений в Черниговской области и Киеве и отрицательных заключений о качестве.

Отмечается, что лекарственное средство производства Норвегии не соответствует требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".

Фото: Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

Напомним, таблетки "Кальций-Д3 Никомед Форте" используют для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D у пациентов пожилого возраста, а также как дополнение к специфической терапии остеопороза.

Как ранее сообщалось, Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и реализацию препарата "Гидроксипрогестерона капронат". Его назначают при угрозе выкидыша, а также аменорее и дисфункциональных маточных кровотечениях.

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