В Украине пообещали повлиять на Россию с помощью "мощнейшей" крылатой ракеты

По словам Валентина Бадрака, море всегда было наиболее слабым местом для Украины

Уже в следующем году в Украине разработают "мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", - заявил Бадрак, отметив, что ракета станет психологическим фактором воздействия на Россию.

По словам Бадрака, море всегда было наиболее слабым местом для Украины и соответствующие вооружения создавали по остаточному принципу, что существенно сказалось на их состоянии. Он подчеркнул, что Украина имеет ограниченные возможности реагирования, которые по его мнению, нужно активизировать.

"Военно-морские силы всегда были аутсайдером - в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать", - сказал Бадрак.

Ранее сообщалось, что выходец из Судана Ахмед Абдулразик заключил трехлетний контракт и стал бойцом Вооруженных Сил Украины.

В состав ВСУ Абдулразик пошел добровольно, поскольку "не мог смотреть на то, что происходит в Украине".

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