В Украине после скандала со священником набирает популярность хештег #принеси_куклу

В сети возмущены действиями служителя церкви, отказавшегося отпевать малыша, крещенного в церкви Киевского патриархата.

В украинском сегменте соцсети Facebook набирает популярность хештег #принеси_куклу.

Причиной его появиления стал случай в Запорожской области с отпеванием ребенка, на которого упал выбросившийся из окна самоубийца.

Во время похорон ребенка священник УПЦ МП Евгений Молчанов узнав, что ребенка крестили священнослужители церкви Киевского патриархата, наотрез отказался проводить обряд отпевания.

Позже священник пояснил, что в Московском патриархате не признают Киевский, и по их мнению все обряды, произведенные под покровительством Филарета — недействительны.

"Смерть любого ребенка это всегда тяжело. Мне очень жаль, я сострадаю этим людям, но переступить через эти моменты я не могу. Ребенок, отпетый в Киевском патриархате, остается некрещенным, а сама церковь Киевского патриархата недействительна и незаконна. Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещенный", — сказал Молчанов.

Первым хештег #принеси_куклу опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Юрий Гудименко:

"Я знаю, что я хочу. Прямо сейчас. Я хочу, чтобы этот священник, и священник той церкви, в которую они обратились потом и где им тоже отказали в отпевании их мертвого ребёнка, и вообще весь Московский патриархат горел в аду. Сейчас. В аду на земле. В аду в Украине.

Я не в стране, но я скоро вернусь, и я знаю, что я сделаю первым делом, когда я вернусь. Я принесу под ближайшую церковь УПЦ МП куклу. Простую детскую игрушку. Они ее уберут, а я принесу снова. И снова. И снова. И люди будут проходить мимо и видеть куклу у церкви. И будут понимать, ПОЧЕМУ она там лежит. Будут понимать, ЧТО она значит. Будут понимать, ЧТО сделала эта церковь. И я… я прошу вас. Мне неловко. Мне стыдно. Я ненавижу просить. Но я прошу. Принесите куклу. Под любую церковь этого… патриархата. В любой день. Принесите. Пожалуйста. Я хочу, чтобы вся страна знала. Знала, что так НЕЛЬЗЯ. Так нельзя. Пожалуйста. Я вас прошу. Принесите куклу. Расскажите другим. Пусть знают. Пусть все знают. Я опять плачу. Простите. Просто принесите куклу. Или любую детскую игрушку. Прошу вас. Так нельзя. #принеси_куклу".

В настоящий момент запись Гудименко набрала более пяти с половиной тысяч репостов. Метку на свою страницу стали добавлять и другие пользователи сети.

Большое количество людей возмущается поступком священника.

Другие люди в комментариях отмечают, что священник не мог поступить иначе, так как УПЦ КП не признана Константинопольским Патриархатом и другими православными Патриархиями мира, что делает с их точки зрения крещение ребенка в поместной церкви недействительным, а православный священник не имеет права отпевать некрещенных.