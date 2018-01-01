В Украине предложили заминировать Азовское море

Проблему прохода торговых судов Сергей Гайдук бывший командующий украинскими ВМС предложил решить с помощью карт.

Азовское море необходимо заминировать, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности российских кораблей.

Об этом заявил бывший командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире "Громадського радіо".

По его словам, что речь идет не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине (Азовское море имеет максимальную глубину в 14 метров. - Прим.). "Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь", - говорит Гайдук.

В ответ на это журналист затметил, что Украина таким образом может заблокировать саму себя, так как мимо мин должны ходить торговые суда. Однако Гайдук считает, что это проблема "легко разрешима". "Это просто - есть понятие фарватер военный контролируемый. Все минные поля и заграждения наносятся на карты. Караваны судов проводят по этим фарватерам", - пояснил он.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в составе украинского флота в ближайшее могут появиться бронекатера с "неожиданным" оснащением.

Воронченко отметил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа "Гюрза-М"). "Ну и для Азовского моря они - подходящий вариант, поскольку имеют малую осадку", - подчеркнул он, заметив, что эти катера эффективны в прибрежной зоне - охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов.

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью", - поделился Воронченко.

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