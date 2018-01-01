В Украине призвали запретить поезда и автобусы в Россию

По словам журналиста, ограничить транспортное сообщение сообщение с Россией надо было давно.

Фото: Facebook/пресс-центр Укрзализныци

По его мнению, украинские болельщики проявили "несознательность", решив поехать на чемпионат мира по футболу в Россию. В связи с этим возникает вопрос о "превентивных мерах", которые не были предприняты, передает "Обозреватель".

По словам Гая, прекратить сообщение железнодорожное и автобусное сообщение с Россией надо было давно.

"Вопрос - почему сейчас есть возможность прямого сообщения с Россией для частных лиц (...) Это гражданские перевозки, и мы должны ограничить их, чтобы люди не могли ехать туда", - сказал журналист.

Напомним, приблизительно пять тысяч украинцев приобрели билеты на ЧМ-2018, который начнется в России в четверг, 14 июня. В связи с этим вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала их отказаться от поездки и не поддерживать РФ "ни гривной, ни рублем".

"Позвольте обратиться ко всем украинцам - тем пяти тысячам, о которых говорят, что они якобы купили билеты на чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать - и потом украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов, - сказала она.

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