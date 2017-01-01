В Украине провели первые испытания своей крылатой ракеты: фото

Такую информацию озвучил секретарь СНБО Александр Турчинов.

В Украине во вторник, 30 января, состоялись успешные летные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования и собственного производства.

Такую информацию озвучил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО. По его словам, новая ракета − полностью украинская разработка, способная точно поражать наземные и морские цели. Ее конструированием занимались сотрудники ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"" совместно с иными государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - отметил Турчинов.

Чиновник также рассказал о том, что СНБО поставил конструкторам четкую задачу по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования. "Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия […] Такие ракеты являются важным фактором сдерживания агрессора", - резюмировал он.

Напомним, ранее Александр Турчинов осуществил ракетный запуск из своего кабинета.