В Украине разрешили покупать билеты на два международных поезда через Интернет

Приобретенные онлайн-билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне.

С 5 марта компания "Укрзализныця" разрешила покупать через Интернет билеты на два международных поезда: Одесса — Перемышль и Ковель — Хелм.

Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Внедряем онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса - Перемышль и № 753/754 Ковель - Хелм. Опция доступна с 5 марта. Это удобная и популярная среди пассажиров услуга. Как свидетельствует статистика, через интернет пассажиры покупают более 40% билетов. К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но мы имеем четкую цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении", — написал он.

В пресс-службе госкомпании отметили, что приобретенные через Интернет билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне или, распечатав заранее, сразу идти к поезду.

Между тем, на международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, и его необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.

Напомним, ранее в "Укразализныце" рассказали, когда в Украине стоит ждать подорожания билетов на поезда.