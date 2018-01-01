В Украине решили судьбу аспирина

Запрет на продажу снят.

В Украине вернули в продажу аспирин. novostipmr.com

25 апреля. Лекарство было признано потенциально опасным.

Однако после позитивных результатов дополнительного исследования Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками данный запрет сняла.

Таким образом, продажа "Ацетилсалициловой кислоты" (аспирина) в Украине возобновлена.

Уточняется, что речь идет о лекарствах производства украинской компании "Лубныфарм", таблетках по 500 мг №10 в блистерах, серии 150717.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.

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