В Украине снова изменятся правила начисления субсидий

Действующая программа обязывает переоформить госпомощь около 1 млн граждан-получателей.

Министерство социальной политики Украины намерено переписать правила начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Как рассказал UBR.ua вице-премьер Павел Розенко, с 1 мая заработала новая программа отбора субсидиантов, но к ней за последние пару месяцев "возникло немало вопросов".

"Это только начало процесса, но по нему уже видно, что наши опасения по новой программе оправдываются. К сожалению, есть очень много несогласованностей в новой программе субсидий. Поэтому я вчера на заседании парламентского комитета дал поручение Министерству социальной политики буквально в двухнедельный срок проанализировать жалобы и обращения, в первую очередь - управлений соцзащиты, чтобы тех проблем, которые они сейчас испытывают, не было, и внести изменения в программу назначения субсидий", - цитирует издание Розенко.

По словам Розенко, действующая программа обязывает переоформить госпомощь около 1 млн граждан-получателей, а накануне отопительного сезона к ним присоединятся еще около 5 млн заявителей, - органы госпомощи рискуют оперативно не справиться с таким количеством заявок.

Майские правила, подчеркнул вице-премьер, привели к тому, что в ряде областей до 70% субсидиантов пришлось проходить очередную перерегистрацию.

"Ранее в Минсоцполитики говорили, что их количество не превысит 15-20%. А на деле в летний сезон переоформить субсидии должны порядка 1 млн граждан - это провоцирует большое напряжение в обществе. Что будет, когда еще 5 млн граждан нужно будет переоформить себе субсидии на отопительный сезон? Гнать снова людей в управления соцзащиты, создавать ажиотаж, очереди, я считаю, недопустимо" - говорит Розенко.

Ранее в Минэкономразвития (МЭРТ) Украины спрогнозировали рост цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%.

"В 2019 году цена на газ для населения может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году - на 14%, а в 2021 году - останутся неизменными", - говорится в проекте постановления правительства о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы.



При этом цена электроэнергии для населения, по прогнозам МЭРТ, в 2018 году не изменится. Однако с 2019 по 2021 годы стоимость электричества будет повышаться на 25% в год.

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