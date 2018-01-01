В Украине стартовало серийное производство бронированных автомобилей "Атлет" для зоны АТО: видео

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что данные модели буду выполнять ремонтно-эвакуационные функции.

Новые бронированные автомобили "Атлет" будут выполнять ремонтно-эвакуационную функцию Фото: Facebook/Государственный концерн "Укроборонпром"

Харьковский филиал государственного концерна "Укроборонпрома" запустил серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет".

"Эта боевая машина значительно усилит технические возможности Вооруженных Сил Украины и обеспечит надлежащий уровень боеготовности танковых подразделений", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного предприятия.

Отмечается, что "Атлет" предназначен для технического обеспечения танковых подразделений, в частности для проведения эвакуационных операций и ремонта техники в полевых условиях. Новый автомобиль оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 т, что позволяет производить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Для эвакуации боевых машин "Атлет" оборудован лебедкой с максимальной силой до 250 кН, которого достаточно для вытягивания основных боевых танков. А специальное оборудование позволяет проводить буксировку техники на скорости до 25 км/час.

В пресс-службе добавляют, что весит "Атлет" 46 тонн, однако это не мешает ему развивать скорость до 70 км/ч и перевозить полторы тонны груза. Автомобиль оснащен мощным сварочным аппаратом, который предоставит возможность в полевых условиях осуществлять ремонтные работы любой сложности.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" заявили, что украинские военнослужащие получат улучшенные танки. После окончания контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд, эта модель в улучшенном варианте будет производиться для нужд отечественной армии.