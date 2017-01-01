В Украине успешно испытали обновленное ракетное оружие: видео

В испытаниях приняли участике инженеры из компании "Радионикс" и государственного конструкторского бюро "Луч".

ЗРК C-125 М "Печора". "Военное обозрение"

Инженеры из компании "Радионикс" и государственного конструкторского бюро "Луч" провели успешные запуски ракет из модернизированного ЗРК модели C-125 М "Печора".

Такое сообщение в понедельник, 15 января, в социальной сети Facebook опубликовала пресс-служба бюро.

Согласно тексту, во время проведения испытаний из обновленной "Печоры" была запущена ракета 5В27Д-М2, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения.

"На начальном участке ракета движется по аэробаллистических траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", − сказано в сообщении ГКБ "Луч".

К слову, дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 километров, а максимальная высота зоны поражения - 25 километров.

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