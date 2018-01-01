В Украине впервые испытали американские комплексы Javelin, опубликовано видео

Возможности ВСУ значительно возросли.

В Украине испытали комплексы Javelin ukrmilitary.com

В Украине впервые прошли пуски из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"

"Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли.

Это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск", — написал президент Петр Порошенко в Facebook.

Напомним, в Госдепе США заявили о том, что Украина уже получила противотанковые системы Javelin.

Ранее эксперт оценил роль Javelin в укреплении обороноспособности Украины.

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