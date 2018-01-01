Сегодня, 19:58 RSS

В Украине впервые испытали американские комплексы Javelin, опубликовано видео

Сегодня, 18:56

Возможности ВСУ значительно возросли.

США, Javelin.
В Украине испытали комплексы Javelin ukrmilitary.com
В Украине впервые прошли пуски из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

"Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли.

Это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск", — написал президент Петр Порошенко в Facebook.

Напомним, в Госдепе США заявили о том, что Украина уже получила противотанковые системы Javelin.

Ранее эксперт оценил роль Javelin в укреплении обороноспособности Украины.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Украина, ПТРК Джавелин, пуски, ракеты, Петр Порошенко, Javelin
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться