В Украине вступили в силу новые правила ПДД: снижается скорость движения до 50 км/час

Кабмин уменьшил максимально разрешенную скорость движения в населенных пунктах до 50 с 60 км/ч.

С 1 января 2018 года Кабинет министров Украины уменьшает максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч с 60 км/ч.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

"Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Постановлением уменьшена максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с нынешних 60 до 50 км/ч. Это в свою очередь будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах — 30 км/ч.

"Принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось. что в Украине начинает действовать система замедления дорожного движения.