В Украине заговорили о специальном сборе для автомобилей на "евробляхах"

Украинцы платят налоги за ремонт дорог, а иностранцы катаются по нашим дорогам бесплатно.

Украина могла бы перенять опыт Молдовы и ввести специальный сбор за передвижение по своим дорогам автомобилей с регистрацией на европейских номерах и иностранцев.

Об этом заявил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, пишет Обозреватель.

"Почему мы не можем брать деньги с иностранцев и автомобилей с иностранной регистрацией, не только с "евробляхеров", за передвижение по украинским дорогам? Почему мы должны платить налоги за ремонт дорог, а иностранцы, которые катаются по нашим дорогам, не платить? А Молдова это сделала", — говорит эксперт.

"Хочешь пользоваться молдавскими дорогами – плати за это деньги. Это не только для молдаван, которые ездят на "евробляхах", но и для всех иностранцев. Я считаю, что это нормальная ситуация. Представьте, по Украине ездят российские фуры, они разбивают дороги, но разве платят за их ремонт? Нет, платим мы. Ездят те же иностранцы на отдых в наш Крым. Они платят за украинские дороги? Нет, не платят" — подчеркнул он.

Ранее в ГФС назвали число незаконных авто на "евробляхах" в Украине.