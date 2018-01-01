В Украине законодательно утвердили новый праздник

Порошенко отметил, что это не перенос праздничного дня с 4 августа на 4 июля, а создание нового.

В Украине появился новый праздник – День полиции.

Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. "Я посоветовался с министром (Арсеном Аваковым – ред.) и подписал указ о введении нового профессионального праздника - Дня полиции Украины 4 июля", – рассказал глава государства на церемонии вручения водной и пожарно-спасательной техники для ГоСЧС, пишет пресс-служба президента.

При этом Порошенко отметил, что это не перенос праздника с 4 августа на 4 июля, а "создание – точно так же, как мы создали новую полицию".

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