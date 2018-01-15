В Украине закрыли одно из самых популярных талант-шоу

Телеканал СТБ останавливает производство проекта "Україна має талант".

Телеканал СТБ сообщает, что закрывает популярное шоу "Україна має талант".

"Девятый сезон проекта (он же – второй сезон детской версии), финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала", — говорится в сообщении.

"Україна має талант" – это целая эпоха в истории СТБ, которой мы невероятно гордимся. За 9 лет проект открыл огромное количество талантов; за успешной карьерой многих из них мы с радостью сегодня наблюдаем. Все это стало возможным благодаря профессионализму команд, которые создавали такое сложное шоу, и, конечно же, наших судей, которым выпала непростая задача определить лучших из лучших.

Мы благодарны коллегам по каналу за эту работу и нашим звездным судьям, особенно Славе Фроловой и Игорю Кондратюку, которые работали все сезоны проекта, за профессионализм, мастерство, выдержку и умение разглядеть настоящий талант.

Также мы благодарны нашим ведущим, которым в течение 9 лет пришлось быть поддержкой, друзьями и утешением для участников", – комментирует решение руководитель канала Владимир Бородянский.

Напомним, в прошлом году СТБ закрыл танцевальное шоу "Танцуют все".