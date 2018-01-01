В Украине запретили книги Симоненко и Табачника

Госкомтелерадио внесло 19 книг в реестр запрещенной литературы.

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Госкомтелерадио опубликовало обновленный перечень запрещенных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, еще 19 книгами.

Как сообщает Укринформ, "черный список" в настоящий момент насчитывает 156 изданий. В последнем обновлении была добавлена, среди прочих, книга "Заявка на самоубийство. Зачем Украине НАТО?", авторами которой выступили Петр Толочко, Сергей Гриневецкий, Петр Симоненко, Дмитрий Табачник и Георгий Крючков. Книга вышла в харьковском издательстве "Фолио" в 2009 году общим тиражом в 3,5 тысячи экземпляров.

"Детальный анализ, сделанный на основе огромного фактического материала, показывает гибельность для общеевропейских интересов разрушения внеблокового, нейтрального статуса Украины и вхождения в Североатлантический альянс. Авторы считают, что это подорвет континентальную безопасность и стабильность, приведет к краху украинскую экономику, будет означать фактическую утрату Украиной государственного суверенитета. Книга убеждает, что вступление Украины в НАТО невозможно без отказа от традиционных европейских цивилизационных ценностей, установления национал-тоталитарной диктатуры, ликвидации демократических институтов и дальнейшего уничтожения ксенофобским режимом многонациональной культуры Украины", - отмечается в аннотации к запрещенной книге.

Остальные запрещенные книги, которыми обновили список запрещенной литературы, были выпущены России. Это "Лейтенант из будущего" (Юрий Валин), "Ангелы апокалипсиса" (Анатолий Гончар), "Дикое поле" (Александр Конторович), "Как воюют на Донбассе" (Владислав Шурыгин), "Киевская хунта" (Алексей Челноков), "Кровавый евромайдан - преступление века "(Виталий Захарченко), "Крестный путь России"(Николай Леонов), и еще 10 книг Александра Тамоникова, в частности "Бандеровский схрон", "Палач из Галиции","Бандеровский эшелон".

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