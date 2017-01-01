В Украине запретили "Панкреатин"

Популярный препарат изчезнет с прилавков аптек.
С 22 декабря 2017 года на этот медикамент ввели временный запрет, с 26 января распоряжением Гослекслужбы его полностью запретили.
В тексте распоряжения сообщается, что причиной запрета продажи "Панкреатина" этой партии стало несоответствие количества фермента, который отвечает за расщепление веществ в организме. В "Панкреатине" из этой партии их меньше минимально допустимого значения.
Теперь все субъекты госсобственности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение данного препарата, должны снять препарат с оборота для уничтожения или возвращения производителю.
Если владелец не выполнит эти распоряжения, он будет нести ответственность согласно действующему законодательству.
Отметим, что "Панкреатин" используется для облегчения процесса пищеварения, в случае переедания, употребления тяжелой пищи после диеты, а также при повышенном газообразовании.
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