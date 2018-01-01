В Украине запретили популярный антибиотик

Лекарство оказалось потенциально опасным.

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на продажу и применение "Ауроксона" – популярного антибиотика на основе цефтриаксона.

Им лечат инфекции:

дыхательных путей,

почек и мочевыводящих путей,

органов брюшной полости,

половых органов,

костей, суставов, мягких тканей, кожи,

раневых инфекций, болезни Лайма и других.

Под запрет попали все серии препарата (порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1000 мг, по 1 флакону в пачке из картона) производства индийской компании "Ауробиндо Фарма Лтд".

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, решение о запрете было принято после того, как был установлен факт несоответствия лекарственного средства требованиям методов контроля качества препарата по показателю "Стерильность". В частности, в ходе лабораторных исследований нескольких серий медикамента был обнаружен рост бактериальной флоры.

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, которые осуществляют хранение, реализацию или использование данного препарата, немедленно изъять его из оборота или вернуть поставщику либо же уничтожить.

Напомним, ученые выявили смертельную опасность парацетамола. Исследователи полагают, что превышение рекомендованной дозировки препарата ведет к негативным последствиям для организма.

Ранее ученые назвали ягоду, которая способна заменить антибиотик. Исследователи выявили массу лечебных свойств у клюквы.