В Украине запретили ввоз российских книг о вещем Олеге и княгине Ольге

Приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета.

В Украине запретили ввоз российских книг Открытые источники

Решением Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины в Украину запрещен ввоз российских книг о вещем Олеге и княгине Ольге.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега" (издатель — "Центрполиграф") в количестве 2 тыс. экземпляров, ООО "Якаб Трейд" — на ввоз книги Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век" (издатель — "РИПОЛ классик") в количестве 10 тыс. экземпляров, а также ООО "Форс Украина" — на ввоз книг Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня воинской удачи", Николая Леонова, Алексея Макеева "Опасная масть" (издатель — ООО "Э") в количестве по 2 тыс. экземпляров каждая", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Как пояснили в Госкомтелерадио, приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Большинство членов экспертного совета признали несоответствие этих изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. Эксперты увидели в изданиях признаки пропаганды государства-агрессора, отмечается в сообщении.

В Госкомтелерадио отметили, что с 22 мая 2017 года субъектам хозяйствования предоставлено разрешение на ввоз более 11 тысяч наименований издательской продукции с территории государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. В то же время предоставлено 43 отказа на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины.

Напомним, ранее вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко заявил о том, что в Украине нелегальных распространителей литературы будут штрафовать.