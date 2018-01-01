В Украине запретили ввоз российской раскраски и книги психолога

Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки.

В Украине запретили ввоз российских изданий фото: czecho.ru

В Украине решением Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания запрещен ввоз девять российских изданий

Приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО "Центрполиграф", Москва) и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" (издатель — ООО Издательство "Э", Москва)" — сказано в сообщении.

Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции разрешена к распространению на территории Украины.

"В частности, в выходных данных детской книги Веселая компания указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками", — подчеркивают в ведомстве.

Такая же географическая "ошибка" содержится в книгах психолога Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь".

Напомним, ранее вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко заявил о том, что в Украине нелегальных распространителей литературы будут штрафовать.