В украинской разведке рассказали, как боевики "ДНР" проводят "мобилизацию" на Донбассе

Если вкратце, то террористы поступают в лучших традициях СССР.

"мобилизация" в "ДНР" 24 Канал Террористы из группировок "ДНР" и "ЛНР" мобилизуют в свои ряды жителей временно захваченных районов Донбасс через принудительное прохождение медкомиссии.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные, предоставленные представителями Главного управления разведки (ГУР). Согласно имеющимся данным, боевики пытаются сворфмировать мобилизационный резерв для 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ на Донбассе. Причем принудительное прохождение медкомиссии меры обеспечивается с помощью местных "силовиков".

"На отдельных предприятиях оккупированных территорий под угрозами привлечения к т.н. "уголовной ответственности за уклонение от исполнения воинской обязанности" осуществляется принудительное привлечение работников мужского пола (в возрасте от 18 до 50 лет) к прохождению медицинских комиссий с целью определения пригодности "к прохождению военной службы и постановки на воинский учет", − заявили в ГУР.

Кроме того, по данным разведчиков, "военные патрули" боевиков задерживают на улицах оккупированных населенных пунктов парней и мужчин – для того, чтобы сопроводить их в "военкоматы".

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская разведка сообщила важные данные о российских наемниках.

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