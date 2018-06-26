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В Украину не пропустили британо-российскую телепропагандистку

Сегодня, 15:08

Информацию распространил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Слиер
Пола Слиер Fecebook/Paula Slier
Украинские пограничники не пустили в страну британскую гражданку, работающую на пропагандистском канале Russia Today Полу Слиер

Соответствующую информацию сделал достоянием общественности спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает портал "УП". Согласно имеющимся данным, журналистку задержали 26 июня около 09.00 в столичном аэропорту "Борисполь".

Как сказал Слободян, Слиер пыталась въехать в Украину из Вены. Для чего она пыталась это сделать − неизвестно.

Спикер Госпогранслужбы также отметил, что Слиер с 2016-го запретили въезд на пять лет как "лицу, опасному для безопасности Украины".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину не пустили россиян с георгиевской лентой на багаже.

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Теги:  
Украина, аэропорт, Борисполь, канал, Russia Today, Пола Слиер, Госпогранслужба, Олег Слободян
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