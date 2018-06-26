В Украину не пропустили британо-российскую телепропагандистку

Информацию распространил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
Соответствующую информацию сделал достоянием общественности спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает портал "УП". Согласно имеющимся данным, журналистку задержали 26 июня около 09.00 в столичном аэропорту "Борисполь".
Как сказал Слободян, Слиер пыталась въехать в Украину из Вены. Для чего она пыталась это сделать − неизвестно.
Спикер Госпогранслужбы также отметил, что Слиер с 2016-го запретили въезд на пять лет как "лицу, опасному для безопасности Украины".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину не пустили россиян с георгиевской лентой на багаже.
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