В Украину вторгся новый российский "гумконвой": в РФ раскрыли, что везут десятки авто

Машины поехали в захваченные Донецк и Луганск.

Россия снова отправила на Донбасс "гуманитарку" 35.mchs.gov.ru

В четверг утром, 22 февраля, из Российской Федерации на Донбасс вторгся 74-й так называемый "гуманитарный конвой" , в состав которого вошли 40 автомобилей, они везут свыше 430 тонн грузов.

В авто находятся "детские продуктовые наборы и медицинское имущество", рассказал РИА Новости представитель Южного таможенного управления Станислав Хапилин.

По его данным, в пути следования колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган".

"Обе колонны прошли таможенное оформление в соответствии с международным законодательством в 7:20 мск (06:20 по Киеве — Ред.). После досмотра они продолжили движение в Донецк и Луганск", — сказал собеседник агентства.

Хапилин утверждает, что "все таможенные процедуры на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины, проверке подвергались как техника, так и сопроводительные документы на груз".

Напомним, Россия начала отправлять на восток Украины "гуманитарные конвои" в августе 2014 года. Ранее сообщалось, что РФ доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что с помощью "гумконвоев" Кремль передает боевикам оружие, амуницию и другую помощь.