В Укргидрометцентре сказали, когда украинцам ждать весну

Скорее всего, весна не будет быстрой, отметил Кульбида.

В Украине весна немного затянется, сообщил Николай Кульбида

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в 2018-м году весна в нашу страну должна прийти "в нормальные сроки" и, скорее всего, она немного затянется.

Весна — это стойкий переход средней суточной температуры через ноль градусов в сторону повышения, его в ближайшие две недели синоптики не ожидают, рассказал он "Обозревателю".

По словам управленца, "исходя из тенденций, которые есть, скорее всего, весна должна прийти в нормальные сроки — на севере Украины этот переход осуществляется в середине марта, а на юге Украины еще раньше".

"Учитывая, что за последние 20-25 лет не произошло серьезных изменений температуры марта месяца по сравнению с предыдущими периодами, то, скорее всего, весна не будет быстрой с быстрым нарастанием температуры. Она немного затянется", — добавил собеседник.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране март будет прохладным, первые семь дней месяца ожидаются достаточно морозными, с 1 по 4 число морозы будут на уровне 5-6 градусов.