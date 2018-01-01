В Укргидрометцентре спрогнозировали: 18 мая страну накроют грозы

Завтра в ряде областей Украины возможны шквалы, предупредили синоптики.
Завтра днем в ряде областей может резко усилиться ветер, говорится на сайте Укргидрометцентра.
"18 мая в Украине грозы; днем в центральных, южных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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