В Укргидрометцентре спрогнозировали: 18 мая страну накроют грозы

Завтра в ряде областей Украины возможны шквалы, предупредили синоптики.

Завтра в нашей стране ожидаются грозы, отметили в Укргидрометцентре facebook.com/olesia.lisowa

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 18 мая, на территории нашей страны ожидаются грозы

Завтра днем в ряде областей может резко усилиться ветер, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"18 мая в Украине грозы; днем в центральных, южных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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