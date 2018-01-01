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В Укргидрометцентре спрогнозировали: 18 мая страну накроют грозы

Сегодня, 15:54

Завтра в ряде областей Украины возможны шквалы, предупредили синоптики.

гроза, дождь, Здолбунов
Завтра в нашей стране ожидаются грозы, отметили в Укргидрометцентре facebook.com/olesia.lisowa
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 18 мая, на территории нашей страны ожидаются грозы.

Завтра днем в ряде областей может резко усилиться ветер, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"18 мая в Украине грозы; днем в центральных, южных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Украина, погода, Укргидрометцентр, грозы, шквалы
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