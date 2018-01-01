В Укргидрометцентре спрогнозировали ощутимое похолодание в Киеве: названа температура

В столице в пятницу ожидается слабый дождь с грозой.
В субботу, 23 июня, максимум будет +20, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 22 числа в столице днем температура воздуха составит +26…+28, а ночью +17… +19, будет слабый дождь с грозой.
В первый выходной день ожидаются осадки, днем будет 18… 20, а ночью — 12… 14 градусов со знаком плюс.
Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram