В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве в начале следующей недели

В понедельник температура воздуха может составить +21 градус.

В Киеве во вторик и среду возможен дождь, спрогнозировали в Укргидрометцентре

В Киеве в начале следующей недели — 16-17 апреля — днем температура воздуха может достигнуть 21 градуса со знаком плюс.

В среду, 18 числа, дневная температура не превысит +18 градусов, ночью будет дождь, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По его данным, в понедельник ночью температура составит +10… +12 градусов, а днем — 19… 21 со знаком плюс, осадки не ожидаются. Во вторник прогнозируется такая же температура, но днем возможен дождь.

В Киеве во вторик и среду возможен дождь, спрогнозировали в Укргидрометцентре meteo.gov.ua

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.