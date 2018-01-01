В "Укроборонпроме" показали, как комплекс "Ольха" поражает цель, видео

Киевское конструкторское бюро "Луч" поделилось роликом, на котором запечатлены кадры с испытания вооружения.

КБ "Луч" показало, как ракетный комплекс "Ольха" поражает цель Скриншот видео с facebook.com/kbluchua

Государственное предприятие Киевское конструкторское бюро "Луч" (входит в состав концерна "Укроборонпром") показало, как разработанный им ракетный комплекс "Ольха" поражает цель.

Прошли испытания вооружения, говорится на странице госпредприятия в Facebook.

В соцсети ролик за два часа собрал более 2,5 тысяч просмотров, его прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Хорошенько шваркнуло", — отметил Микола Товченник. "Красота", — считает Olexander Severyn. "Big bada boom", — написал Sergio Brill.

Ранее президент Петр Порошенко назвал ракетный комплекс "Ольха" сверхмощным и сообщил, что после завершения государственных испытаний Украина начнет серийное производство этого вооружения.