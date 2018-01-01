В УПЦ КП рассказали, когда может быть принято решение о предоставлении автокефалии украинской церкви

Во время собрания епископата Вселенского патриархата возможно обсудят "украинский вопрос".
Во время собрания епископата Вселенского патриархата возможно обсудят "украинский вопрос", сообщил он в Facebook.
"С 1 по 3 сентября в Константинопольской Патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил патриарх Варфоломей... Как ожидается, перед собранием состоится очередная сессия Священного Синода Патриархата", — написал архиепископ.
По его словам, темой собрания станут вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире – с православием: "И одно, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе".
Напомним, у Порошенко заявили о принятом решении по предоставлению Томоса.
Ранее Порошенко заявил, что получение украинской церковью автокефалии является вопросом национальной безопасности.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram