В УПЦ КП рассказали, когда может быть принято решение о предоставлении автокефалии украинской церкви

Во время собрания епископата Вселенского патриархата возможно обсудят "украинский вопрос".

Вскоре состоится собрание епископата Вселенского патриархата Вселенский патриарх Варфоломейфото: stopoikumena.ru

Вопрос предоставления автокефалии Украинской церкви может решиться во время собрания епископата Вселенского патриархата, который состоится в сентябре, заявил глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Во время собрания епископата Вселенского патриархата возможно обсудят "украинский вопрос", сообщил он в Facebook.

"С 1 по 3 сентября в Константинопольской Патриархии состоится общее собрание всего епископата этой Церкви. О созыве такого собрания объявил патриарх Варфоломей... Как ожидается, перед собранием состоится очередная сессия Священного Синода Патриархата", — написал архиепископ.

По его словам, темой собрания станут вопросы, связанные с Матерью-Церковью и шире – с православием: "И одно, и другое определение дают основание предполагать, что речь пойдет об "украинском вопросе".

Напомним, у Порошенко заявили о принятом решении по предоставлению Томоса.

Ранее Порошенко заявил, что получение украинской церковью автокефалии является вопросом национальной безопасности.

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