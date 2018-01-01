В УПЦ МП поставили под сомнение слова Порошенко о старте процедуры предоставления автокефалии

Священнослужители уверяют, что в Константинополе не позволят разрушить единство украинской церкви.

Протоиерей Николай Данилевич заявил, что в Константинополе не позволят разрушить единство украинской церкви Фото: Facebook/Николай Данилевич

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич перевел с греческого языка информацию на сайте Константинопольского патриархата о решении по созданию украинской поместной церкви

"Оставляя за скобками вопрос о том, кому это автокефалию предоставлять и другие моменты, хотел бы обратить внимание на два момента в тексте заявления: 1. "... Вселенский Патриархат ... который имеет ... ответственность за всеправославное единство …" решил в связи с этим 2. "иметь близкое общение с другими православными церквями с целью сообщения (их об этом) и согласования (с ними этого вопроса)", - написал он в Facebook.

Данилевич подчеркнул, что Вселенский Патриархат является ответственным за единство церкви, поэтому не позволит себе его разрушить. Он также отметил, что этот вопрос должен быть согласован со всеми православными церквями Украины, и киевский патриархат не сможет единолично принять решение.

Фото: скрин Facebook/Николай Данилевич

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что украинская православная церковь получит в ближайшем будущем автокефалию, поскольку Вселенский патриархат начал проводить все необходимые для этого процесса процедуры.