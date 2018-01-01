В УПЦ МП убеждены, что финалом автокефалии могут стать "трагические последствия"

Стремление украинской церкви к самостоятельности сторонники Москвы назвали "расколом".

Митрополит Иларион называет автокефалию "расколом" УНИАН

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что предоставление УПЦ автокефалии может привести к конфронтации между сторонниками религиозных организаций.

"Филарет … говорит о том, что как только будет создана эта новая церковная структура, в нее должны будут перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", — отметил Иларион и добавил, что это "может привести к трагическим последствиям, так как верующие просто не отдадут лавры", - цитирует его Интерфакс.

Иларион называет киевского Патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви к автокефалии — "расколом".

"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захвачены раскольниками, совершается насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавры. Тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", — заявил митрополит.

Напомним, ранее Иларион заявлял, что гипотеза о том, что в независимом государстве должна быть аналогичная церковь, ошибочна.

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