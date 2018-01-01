В Ужгороде показали, как цветет тюльпанное дерево. Фото

В Украине эти деревья можно встретить преимущественно в ботанических садах и парках.
В Ужгороде расцвело тюльпанное дерево.
Как пишет УНН, теперь вместо 20 000 тюльпанов город украшают цветущие Лириодендроны тюльпанные.
В каталоге древесины Лириодендрон обозначен как "желтый тополь". Растение – ближайший родственник магнолии и на самом деле ни к тополям, ни к тюльпанам отношения не имеет.
Самые большие тюльпанные деревья растут в Ужгороде на площади Народной и в Ужгородском ботаническом саду.
В Украине тюльпанные деревья можно встретить преимущественно в ботанических садах и парках, в частности в Киеве, Ужгороде и во Львовской области.
Ранее в Ужгороде зацвели сакуры. Они были посажены в 20-х годах прошлого века властью Чехословакии, поскольку город тогда входил в состав страны.
Напомним, из-за аномально теплого декабря в самый разгар зимы в Украине в некоторых городах зацвели теплолюбивые растения: сакура - в Виннице, одуванчики - в Херсоне, а в Сумах распустились розы.
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