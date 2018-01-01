В Ужгороде участниц акции по защите прав женщин облили краской: фото

Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.

В четверг, 8 марта, в центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин.

Женщин, которые держали в руках плакаты, облили красной краской, сообщает УНН.

Акция была анонсирована. Учитывая прошлогодний опыт, когда акцию сорвали молодые люди из местной националистической организации, на площади дежурили патрульные. Участницы акции развернули плакаты возле областного кукольного театра.

Также на месте мероприятия собрались несколько десятков журналистов и горожан. Неожиданно к активисткам подбежали неизвестные, облили их краской и начали убегать. Пострадавших участников акции забрала скорая для оказания помощи.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Закарпатской области, патрульные догнали и задержали трех нападавших, которых доставили в отдел полиции. Еще одного человека задержали для дачи объяснений по делу. Сейчас полиция определяется с квалификацией инцидента.

Журналистка Ярина Денисюк на своей странице в Facebook написала, что полиция задержала около 7 нападавших.

"Среди них (нападавших, — ред.) было и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи", — написала Денисюк.