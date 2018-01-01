В Ужгороде зацвели сакуры: Москаль советует приехать и посмотреть, фото

Губернатор утверждает, что для этой цели "выпросил" у "Укрзализныци" дополнительный поезд.

Геннадий Москаль показал цветущие в Ужгороде сакуры Фото: Facebook/Геннадий Москаль

В крупнейшем городе Закарпатья Ужгороде в апреле начался сезон цветения сакур

"Тут такое дело - в Ужгороде начинают цвести сакуры! Я даже рубашку сакуровую надел, поэтому, как хотите, а сюда надо обязательно приехать. Тем более, что мы попросили "Укрзализныцю" организовать специальный "сакуровый рейс" - дополнительный поезд из Киева в Ужгород и обратно", - написал в Facebook губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

По словам главы области, сакуры в Ужгороде были посажены в 20-х годах прошлого века властью Чехословакии, поскольку город тогда входил в состав страны. Как известно, чешские архитекторы выяснили, что грунт этой местности очень благоприятен для произрастания декоративной японской вишни. Они-то и посадили деревья.

"Параллельно с сакурами начинают цвести магнолии, тюльпановые деревья и райские яблони - красота невероятная! Это настоящая старая Европа в Украине с особой архитектурой и розовым цветом, поэтому еще раз говорю - стоит приехать, точно не пожалеете!", - убеждал соотечественников Москаль.

Фото: Facebook/Геннадий Москаль

Напомним, из-за аномально теплого декабря в самый разгар зимы в Украине в некоторых городах зацвели теплолюбивые растения: сакура - в Виннице, одуванчики - в Херсоне, а в Сумах распустились розы.