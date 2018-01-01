В "Вестях" заявили о попытке захвата редакции, силовики объяснили действия в ТЦ "Гулливер"

Журналистов не пускают на свои рабочие места.

В "Вестях" заявили о попытке захвата редакции @arma.gov.ua

В четверг, 8 февраля, в Киеве правоохранители заблокировали редакцию газеты "Вести" , офис которой находится в бизнес-центре "Гулливер", сообщила лавный редактор издания Оксана Омельченко.

"Ну все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений АРМА, — ред.) и его друзей", — написала она на своей странице в Facebook.

Позже главред отметила, что журналистов не пускают на свои рабочие места.

"Герои наших публикаций, в частности следователь военной прокуратуры Опанасенко, угрожает журналистам "Вестей": "Если еще слово скажешь, я за себя не ручаюсь, ты это поняла?!!" Силовики не пускают на работу журналистов, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками", — добавила Омельченко.

В самом Агентстве по розыску и управлению активами заявили, что силовики действуют по их "заявке", передавая офисные помещения в управление определенной Агентством компании.

"8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу г. Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству. Сейчас Национальное агентство фактически передало такие помещения в управление компании-управляющему в соответствии с заключенным договором управления имуществом", — говорится в заявлении Агентства на своей странице Facebook.

Напомним, 3 февраля сотрудники АРМА уже пытались выселить журналистов медиахолдинга "Вести Украина" из офиса в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве.

14 июля 2017 года военная прокуратура провела обыски в 183 помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер". Обыски проводились и в редакции "Вестей".

Ранее сотрудники АРМА взяли под управление киевскую квартиру Клименко.