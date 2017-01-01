В Виннице суд отправил в "дурдом" мужчину, разобравшего отопление из-за "российского газа"

Перед обострением мужчина не употреблял ничего в пищу и ничего не пил пять дней подряд.

Мужчина в смирительной рубашке RT

В Виннице суд принял решение об отправке на принудительное психиатрическое лечение мужчину, разобравшего у себя дома электроприборы и газовый котел. Он совершил такие поступки, поскольку был уверен, что его жилище отапливается российским газом.

Текст соответствующего судебного решения содержится в Едином государственном реестре.

Согласно обнародованным данным, мужчина не употреблял ничего в пищу и ничего не пил пять дней подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на улице, а потом и вовсе во всеуслышание заявил: "Вокруг меня одни сепаратисты". Кроме он пожаловался на преследование и на то, что телеканал постоянно показывают сюжеты о нем. В конце концов, мужчина также пытался сорвать с отца красную рубашку, заявляя, что этот цвет – "от дьявола".

Затем он представил перед комиссией врачей из Винницкой областной психоневрологической больницы имени Александра Ющенко. Было установлено, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих людей, может нанести им вред и не осознает свои действия, так как находится под влиянием психического расстройства. Затем медики подали заявление в суд, на основе чего мужчину и был задержан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове полиция освободила 76 заложников, захваченных пациентом психбольницы,