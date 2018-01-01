В военно-морских силах ВСУ пояснили отказ пехотинцев перед Порошенко сменить береты

Командование подчеркивает, что данная акция была личной инициативой.

Пехотинцы объяснили свой протест тем, что берегут традиции. Фото: inforesist.org

Отказ сменить береты во время торжественной церемонии с участием президента Петра Порошенко в Николаеве является личной позицией отдельных военнослужащих одного из батальонов морской пехоты.

"23 мая в Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является изменение черного берета на новый - цвета морской волны. Некоторые из морских пехотинцев отказались сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас ", - цитирует Укринформ начальника пресс-центра ВМС ВСУ Олега Чалика.

Командование ВМС уверяет, что большинство пехотинцев приняли новые береты. А демарш отдельных солдат является их личной инициативой.

Напомним, бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты устроили президенту Петру Порошенко демарш из-за смены цвета берета. Группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед главой государства и армейским руководством в черных беретах. Таким образом морпехи выразили протест против новых головных уборов.

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