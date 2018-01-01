В военной прокуратуре рассказали, скольких людей боевики на Донбассе пытали в плену

Информацию озвучил прокурор Андриан Алексеев.
Соответствующее сообщение в пятницу, 20 июля, опубликовали журналисты "Радио Свобода".
По словам прокурора Андриана Алексеева, около 1,7 тысячи из них − гражданские, остальные − военнослужащие. "В частности, установлено досудебным следствием, что в течение 2014-2018 годов боевиками этих организаций на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей были созданы лагеря и прочие места незаконного содержания украинских военнослужащих и гражданских лиц", − сказал он.
Алексеев также рассказал о том, что пленных по большей части содержали в непригодных для жизни помещениях, регулярно лишали воды и питья, возможности отправлять большую и малую физиологические потребности, а также не оказывали необходимую медицинскую помощь.
Напомним, ранее сообщалось о том, что стали известны новые требование боевиков по поводу обмена пленными на Донбассе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram