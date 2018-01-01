В воскресенье День матери: как отметить

"Главред" узнал, что подарить самым главным женщинам в жизни и как этот подарок преподнести.

13 мая в Украине будут отмечать День матери. 1zoom.ru

Традиционно во второе воскресенье мая Украина отмечает День матери . Он не считается государственным, не дает дополнительных выходных – но с каждым годом приобретает все большую популярность.

В 2018 году День матери в Украине выпадает на 13 мая.

К слову, в гугл-поисковике можно встретить немало запросов "когда в ноябре день матери" – но как раз они к украинскому празднику отношения не имеют. Осенью отмечают День матери в России – как раз в последнее воскресенье ноября. В 2018 году он выпадает на 25 ноября.

В православии Днем матери считается Покрова Пресвятой Богородицы: в этот день отдается дань уважения и памяти материнской молитве и заступничеству Богоматери.

Традиции на День матери

В этот праздник у детей есть традиция дарить мамам открытки и поделки, сделанные своими руками. Главным женщинам посвящают стихи, поют песни и – кто из детворы постарше – готовят завтраки. Главное, чтобы подарки были от сердца и с добрыми намерениями.

А самое важное в этот день – это внимание и забота ребенка.

День Матери: как отметить

Существует немало прекрасных способов отлично провести этот день

Начиная с уже упомянутого "завтрака в постель" и заканчивая "выходом в свет".

Прежде чем составлять сценарий праздника – обсудите его с домочадцами, чтобы ваша идея не пересекалась с идеями поздравлений от брата или сестры.

Завтрак в постель

Подать маме на завтрак можно что угодно, даже простые бутерброды с чаем. Тут главное – внимание. И красивое оформление будет не лишним – чтоб на подносе, с салфеткой и вазочкой с цветами.

Пикник на природе

Организовать пикник можно и в ближайшем сквере. Главное – проявить инициативу и взять на себя все организационные моменты: продумать место для посиделок, собрать еду и напитки, не забыть плед, если собираетесь садиться на траву, и игры, если ваша семья любит такое времяприпровождение.

Поход в кафе/театр

Также можно пригласить самого родного человека в ее любимый ресторан или кафе или же организовать поход в театр, если она является поклонницей таких мероприятий.

Поход в зоопарк

В последнее время стало популярным ходить в так называемые контактные зоопарки, где можно не просто посмотреть, но еще и погладить животных. Впрочем, и поход в обычный зоопарк, с мороженым и веселым общением, наверняка доставить удовольствие всей семье.

Праздничная фотосессия

Любой маме дороги совместные фото с ее малышами. Так что если позволяют средства – закажите профессиональную фотосессию. Через несколько лет (десятков лет, как вариант) ваша мама будет показывать эти фото на День матери уже вашим детям.

День матери: советы

В первую очередь не стоит забывать о комплиментах: в этот день мама должна чувствовать, что она особенная.

В День матери принято поздравлять и беременных женщин. Но делать это стоит осторожно: некоторые женщины в этот период становятся особо суеверными (особенно, если беременность проходит с осложнениями или есть опасность преждевременных родов) и предпочитают не акцентировать внимание на своем состоянии.

Также в этот день стоит поздравить и просто одиноких женщин, чьи дети живут отдельно. Если есть возможность – стоит посетить дом престарелых.

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