В захваченном Донецке в маршрутке прогремел взрыв, видео с места происшествия

Инцидент случился сегодня в районе проспекта Ильича.

В Донецке в маршрутке во время движения произошел взрыв Скриншот видео с youtube.com

В среду, 23 мая, в захваченном боевиками самопровозглашенной "ДНР" Донецке произошел взрыв в маршрутном такси.

Инцидент случился во время движения маршрутки в районе проспекта Ильича, после взрыва из нее повалил черный дым, пишет 62.ua.

"… На данный момент нет достоверной информации о пострадавших в ходе взрыва и причинах происшествия", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что днем 22 мая в Дебальцево произошел взрыв в рейсовом автобусе №1, который двигался по улице Курчатова, погиб один человек, а два — пострадали. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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